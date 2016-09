Asics Doppeldauertest: GEL-DS Trainer 20 und GEL Super J33

Ich bin Hobby-Blogger. Was ich schreibe, schreibe ich aus Spass und nach bestem Wissen und Gewissen. Allerdings bin ich kein Mediziner, Physiotherapeut oder sonstiges.

Hier schreibe ich darüber, wie mein Sport & Freizeit aussieht. Dazu gehören neben guten Tipps und Übungen zum Muskelaufbau und der eventuell nötigen Nahrungsergänzung auch allgemeine Sachen zum Training. Ich schreibe auch wie ich jedes Jahr aufs Neue wieder bis zum Sommer das eine oder andere Kilogramm Abnehmen will und greife dabei doch am liebsten auf Ausdauersport wie Mountainbiken und Laufen zurück. Und wenn ich gute Erfahrungen mache, mit einem Fitnessstudio, einem Fahrradhändler oder einem Fitness Shop, dann schreibe ich das auch hier - hoffentlich könnt somit auch ihr von meinen Erfahrungen profitieren. Ganz egal, ob ihr als junge Laufanfänger die ersten Schritte am Laufgitter macht oder aber einen Marathon nach dem anderen finished wichtig ist, dass es Spaß macht und man seine eigenen Ziele erreicht - ganz gleich ob die sportlicher Natur sind irgendwelche Distanzen oder Zeiten zu erreichen oder eher der persönliche Weg zur Entspannung ist. Das ist schließlich auch von Vorteil, wenn man durch den Sport gelassener und entspannter ist.

Aber wie gesagt: Ich bin Laie und Hobbysportler und kann euch keine medizinische Beratung zu irgendetwas geben.

Viel Spaß beim lesen & kommentieren! Ich freue mich über euer Feedback!